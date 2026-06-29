テレビ朝日の森山みなみアナウンサー（27）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。イタリア旅行を報告した。森山アナは「母娘旅、ヴェローナ・ミラノドゥオーモ周辺は、歴史ある建築と街の賑わいが重なり合う、とても印象的な場所でした」と報告し、旅行の様子を写真でアップした。美しい街を背景にした黒いキャミソール姿や、街の風景写真を披露している。森山アナは「何世紀もの時間をかけてつくられた大聖堂の大きさはも