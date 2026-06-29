29日朝、近鉄京都線の京都駅構内で普通列車が脱線しました。乗客らにけがはないということです。 線路から大きくずれて停車した車両。近畿日本鉄道によりますと、午前5時13分頃、近鉄京都線の京都駅構内で始発の京都発・橿原神宮前行きの4両編成の普通列車が脱線しました。 列車には乗員乗客33人が乗っていましたが、ホームを出てすぐの場所での脱線だったため係員が徒歩で駅まで誘導し、ケガはなかったということです。