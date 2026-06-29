女優鈴木杏樹（56）が28日、インスタグラムを更新。田中麗奈（46）との初共演を報告した。「7／2〜プラチナイト木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』」と書き出すと、「ご一緒している田中麗奈サン。今回初めましての共演です」と報告。「心まっすぐで、真面目で、努力家なとてもすてきな女優サンで」と続け、「時に、私の背中を押して励ましてくださり、どんなにか心強かったか」と感謝をつづった。また、「お肌のお手入れ