コスプレーヤーえなこ（32）が28日、インスタグラムを更新。水着姿を披露した。えなこは「競泳水着すき？」とつづり、白の競泳水着でプールサイドに片ひざを立てて座るバックショットを公開。裾がずれてあらわになった美ヒップを、振り向き気にする様子を見せた。この投稿に「大好きです」「可愛い過ぎる」「えなこりん似合ってる」「えなこさんが着ているから良いのです」「最高」「これは反則」などのコメントが寄せられている。