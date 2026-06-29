元乃木坂46与田祐希（26）が28日、インスタグラムを更新。元乃木坂46の同期、佐藤楓（28）とのアメリカ旅行を報告した。「早めの夏休みでした」とすると、「でんちゃんとアメリカへ〜楽しかった」とつづり、大自然をバックに公園で楽しむ佐藤とのツーショット写真や動画などを公開した。この投稿には「よだでん尊い」「でんちゃんとアメリカ最高じゃん!!」「卒業しても仲良し同士なのほほ笑ましいですね」や、与田の野生児ぶりを