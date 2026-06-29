女優の床嶋佳子（61）が29日までに自身のインスタグラムを更新し、2020年に結婚した夫との旅行ショットを披露した。「先日上高地に行ってきました！！」と明かし、山々をバックにした黒のトップス、パンツ姿の自身のショットや、夫と自身が寄り添う自撮りショットなどをアップ。「私もドラマのロケや舞台の公演で多くの場所に行きましたが上高地は初めてでした！日本アルプスを望む聖地に身を置くことができたことは本当に幸