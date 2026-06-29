RKK熊本放送のアナウンサー、渡辺舞音が28日までにインスタグラムを更新。宮崎県、フェニックスシーガイアリゾートを訪問したことを報告した。渡辺アナは「宮崎のフェニックスシーガイアリゾートに行きました」と報告し、現地でのショットをアップした。渡辺アナは水色のリブニットを着用し、遊ぶ姿やくつろぐ姿を公開している。続けて「子どもが夢中になって遊べるスペースや、テニス・バドミントン・卓球要素が詰まった新スポー