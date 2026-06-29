28日、ポーランド北部で、ミストシャワーのそばで涼む女性（ロイター＝共同）【ベルリン共同】欧州を襲う熱波が28日、東欧に到達し、ポーランド気象当局によると、ドイツとの国境に近い西部スウビツェで40.5度まで気温が上昇、同国の観測史上最高を暫定的に更新した。欧州メディアが報じた。チェコでも首都プラハの北方で同国過去最高の41.9度を記録した。ポーランド国境に隣接するドイツ東部ブランデンブルク州でも気温が同国