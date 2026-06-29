大崎電気工業は５日ぶりに大幅反発している。前週末２６日の取引終了後、株主優待制度を導入すると発表した。９月末を基準日として１００株以上１０００株未満を保有する株主にデジタルギフト１０００円相当、１０００株以上を保有する株主にデジタルギフト５０００円相当を贈呈するとしており、株価の支援材料となっている。同社株式に投資する魅力を向上させるとともに、中長期的な保有を促す。 出所：MINKABU PRESS