第3子を妊娠していた元SKE48のタレント石田安奈（30）が28日までにインスタグラムを更新。第3子出産を発表した。「ご報告です予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」と報告し、新生児との写真を公開した。「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています。まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」と記