ロシアのプーチン大統領がウクライナから「新たな提案があった」などと明かし、交渉に応じる姿勢を示しました。【映像】「新たな提案があった」と明かしたプーチン大統領ロシア国営テレビが28日公開したインタビューでプーチン大統領はウクライナとの交渉に触れ、双方の領土の奥深くへの攻撃停止や、戦闘をウクライナ南東部の4州に限定するなど「新しい提案があった」と述べました。プーチン氏は「我々が提案に応じればウク