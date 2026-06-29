社会学者の古市憲寿氏が29日、Xを更新。衆院内閣委員会で可決された日本国旗損壊罪法案に対し、私見をつづった。「国旗損壊罪は1ミリも社会をよくしないと思う。むしろ日の丸を日本から消していく引き金になるかもしれない」と指摘した。「たとえばワールドカップの応援でよく見かける、応援メッセージが書き込まれた国旗に対して『著しく不快又は嫌悪の情』を抱く人がいてもおかしくない。実際、国旗への書き込みがタブーの国も多