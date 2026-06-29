サッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が誠意のない辞意表明を終えた後、ポケットに手を入れながら退場した。洪明甫監督は29日（日本時間）、メキシコのグアダラハラで行った2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）決算記者会見で立場文を通じて辞意を明らかにした。洪監督は立場門を通じて、国民が期待していた結果を出せなかったという内容の立場を伝えながら辞意を表明した。洪監督は立場文を速く