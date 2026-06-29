災害への備えや知識を楽しみながら学ぶイベントに、多くの家族連れが参加しました。石狩市役所で開かれたのは、市制施行30周年を記念した「防災フェスタ」です。このイベントでは火災が起きたときの避難方法や、浸水時の水圧の恐ろしさなどを体験することができ、多くの家族連れが災害への備えや知識を学んでいました。（参加した子ども）「水圧がすごくて足引っ張られて、普通に川だったら死ぬなと思いました」この日は、地震が発