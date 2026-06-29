内閣人事局は、今年４月の国家公務員の採用状況を公表した。採用者全体に占める女性の割合は４１・９％（前年度比１・５ポイント増）、総合職では３８・２％（同１・４ポイント増）と、いずれも過去最高を更新した。政府が３月に閣議決定した第６次男女共同参画基本計画では、採用者全体での女性割合を「毎年度４０％以上」、総合職では「２０３０年度までの可能な限り早期に４０％」との目標を掲げていた。技術系区分の採用