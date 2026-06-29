28日夜、茨城県牛久市の路上で、軽トラックが自転車に衝突する事故があり、自転車に乗っていた女性が、死亡しました。警察は軽トラックを運転していた男を、酒気帯び運転などの疑いで逮捕しました。警察によりますと、28日午後9時ごろ、茨城県牛久市の路上で、前を走っていた自転車に、軽トラックが衝突する事故がありました。この事故で、自転車に乗っていた長野幸子さん（50）が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認され