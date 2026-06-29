モデルでタレントのゆきぽよ（29）が28日夜、Xを更新。ド派手なギャルメークの“激変ショット”を公開した。ゆきぽよは「ただいまぁ平成1桁ガチババアだよぉ」と絵文字を交えて記し、金髪の頭にサングラスを乗せ、長い派手なネイルをし、超ミニのショーパンと胸の谷間を出し、ド派手なメークをしてギラギラに装飾した携帯を手に東京・渋谷の交差点などでポーズをとっているショットを複数アップした。この投稿に対し「ギャルギャ