梅雨前線の影響で鹿児島県内では大気の状態が非常に不安定になっています。 十島村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、29日夕方にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。 停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内では大気の状態が非常に不安定となっています。 29日これまでの1時間に十島村の口之島で85ミリの猛烈な雨を観測したほか、中之島や奄美市笠利で50ミリの非常に激しい雨を観測