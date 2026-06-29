テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、歌手で俳優の美輪明宏さん（享年９１）が２０日に老衰で亡くなったことを報じた。「２０年以上前にバラエティーで一緒にレギュラーでやらせていただいた時期がある」と明かしたのは司会の羽鳥アナウンサー。そして当時、美輪からもらった金色の名刺を取り出して見せた。そして「キンキラキンなんです。『あなた、これ１枚１万円するのよ』って。『