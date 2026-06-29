日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２９日、大阪・堺市内で２８日に実施したプロテストの合格者を発表した。以下の１２人で全員男子Ｃ級（４回戦。受験者は２０人）。▽スーパーフライ級表咲哉（升田）▽スーパーバンタム級花木七拓（堺春木）、小平楓寿（大阪帝拳）、池田将也（ディアマンテ）▽フェザー級山下隆志（陽光アダチ）▽ライト級坂口素羽（大阪帝拳）▽スーパーライト級小木曽勇太（升田）