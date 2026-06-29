【ワシントン共同】米政府当局者は28日、共同通信の取材に対し、イランとの最終合意に向けた実務者協議は「引き続き開かれる予定だ」と述べた。米イラン双方は「攻撃を当面自制し、船舶は自由に航行できる」とした。