28日、米ニューヨークで開かれた性的少数者の権利擁護を訴えるプライドマーチ（共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク中心部マンハッタンで28日、LGBTなど性的少数者の権利擁護を訴える恒例のパレード「プライドマーチ」が開かれた。トランプ政権が、出生時の性別と自認する性別が異なるトランスジェンダーへの抑圧を強める中、参加者らからは「決して負けない」との声が上がった。色とりどりの衣装を着た参加者らが目抜