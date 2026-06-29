フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が29日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。空手ガールのBefore＆Afterショットを披露した。「BeforeAfter2026Power！！！」とつづり、少女時代の空手着姿の写真、チャイナドレス姿で瓦割りするショットをアップした。堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふ