近畿日本鉄道によりますと、午前5時13分頃、近鉄京都駅（京都・下京区）の構内で、京都発橿原神宮前行きの4両編成の普通列車の脱線事故が発生しました。この列車の乗客約10人にケガはなく、係員が徒歩で京都駅まで誘導したということです。事故の影響で、京都〜上鳥羽口駅間の運転が上下線で見合わせになっていて、京都線や奈良線などの列車の取り消しや遅延が発生しています。午前5時40分からJR線、京阪線、京都市交通局との振替