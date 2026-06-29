日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の新番付を発表した。先場所はともに休場だった両横綱は、変わらず東に豊昇龍、西を大の里が張った。春場所を優勝し、夏場所は若隆景との優勝決定戦に敗れた大関霧島は、ハイレベルの優勝という条件がついたが、綱とりに挑む。全勝か１４勝、流れ次第では１３勝でも昇進の声が高まる可能性がある。一方、先場所を途中休場して負け越した大関琴桜は