「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）広島が今季ワーストの１２失点で大敗した。同点の七回１死一、二塁で降板した先発・岡本駿が４敗目。後を受けた高太一が勝ち越し２点適時三塁打を許した。二回に佐々木泰が一時同点の３号ソロ、四回は石原貴規の適時打で一時逆転していた。試合後、新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−最後に大量失点となってしまった。「途中まで、相手も素晴らしい