◇米女子ゴルフツアー全米女子プロ最終日（2026年6月28日米ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）メジャー第3戦の最終ラウンドが行われ、12位から出た山下美夢有（24＝花王）が71で回り、通算5アンダーで日本勢最高の12位に入った。19位で出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は71で回り、4アンダーの15位。73の岩井明愛（23＝Honda）、74の古江彩佳（26＝富士通）は2アンダーの19位で