【チャスカ（米ミネソタ州）共同】ゴルフの全米女子プロ選手権は28日、ミネソタ州チャスカで最終ラウンドが行われ、ユ・ヘラン（韓国）が通算13アンダー、275でメジャー初制覇を果たした。山下美夢有は通算5アンダーで12位だった。