■MLBパドレス2ー4ドジャース（日本時間29日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのパドレス戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数1安打1四球。3回に4試合連続安打となるタイムリーで先制点、5回には勝ち越しの起点となる四球で出塁した。チームは先発・シーハンが5回1失点の好投、その後は早めの継投策で逃げ切り連勝、2カード連続勝ち越しとな