◆米女子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米女子プロ選手権最終日（２８日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）１２位で出た前週優勝の山下美夢有（花王）が４バーディー、３ボギーの７１で回り、通算５アンダーで日本勢トップの１２位で大会を終えた。１９位からスタートした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は７１で４アンダーの１５位。古江彩佳（富士通）は７４で回り、７