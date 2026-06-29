北海道・函館西警察署は2026年6月29日、酒気帯び運転の疑いで、自称・茨城県の会社員の男（47）を逮捕しました。男は29日午前1時すぎ、函館市松風町付近の道路を、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。現場付近では当時、飲酒運転などの取り締まりが行われていて、警察官が不審車両を発見しました。その際、乗用車を運転していた男から酒の臭いがしたため、呼気検査を実施したところ、基準値の5倍以上のアル