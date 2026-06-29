明治大発ベンチャー「ポル・メド・テック」は29日、拒絶反応が抑えられるよう遺伝子改変したブタの腎臓を人へ移植する「異種移植」の臨床試験（治験）を、2028年にも北海道大病院と湘南鎌倉総合病院で実施する計画だと発表した。