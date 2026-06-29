小倉競輪場の「競輪ワールドシリーズ」は28日が最終日。12RでS級決勝が行われ、小倉出身の阿部英斗（あやと、22＝福岡）が完全Vを決めた。市田龍生都の背後からジョセフ・トゥルーマンが番手捲り。懸命に追走した阿部がトゥルーマンを捉えて1着。2着は外から追い込んだ伊藤颯馬。トゥルーマンは3着に敗れた。ゴールの瞬間、右手を高々と上げて地元ファンの声援に応えた阿部。「率直にうれしい。外国人選手にビビっていたが、