韓国を訪問した小泉防衛大臣は安圭伯国防相と会談し、防衛装備や技術協力について日本の輸出ルールの改正を踏まえて今後議論を進めることで一致しました。【映像】韓国訪問中の小泉大臣の様子小泉防衛大臣「韓国は防衛装備移転に大変積極的に取り組んでいまして、韓国におけるこの防衛装備移転政策について我々も研究することがありますし、そして両国間で今後具体的な議論も進めていきたいと思います」会談では9年ぶりに海上