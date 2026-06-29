フランス東部でスカイダイビング用の小型機が墜落し、体験客ら乗っていた11人全員が死亡しました。【映像】墜落した小型機の様子（実際の映像）フランスメディアは28日、東部にあるナンシー近郊で小型機が空港から離陸した直後に墜落したと伝えました。小型機には操縦士のほか、スカイダイビングの体験客や指導員、あわせて11人が乗っていて、全員の死亡が確認されたということです。墜落現場周辺の住民らに被害はありません