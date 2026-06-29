◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦倶知安６ー０小樽桜陽（２８日・エムデジ桜ケ丘）南北北海道大会の２回戦２０試合が行われた。春全道８強校の倶知安が危なげなく小樽桜陽を退けて初戦突破だ。１回に４番・池田大峨捕手（３年）の左前適時打で先制すると、３回にも主砲が二塁打を放ち２打席連続適時打。６回には７番・秋山陽哉一塁手（２年）の３ランで突き放した。守備では、松田晴人投手（３年）と池田の共和町
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