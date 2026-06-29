“軽トラ女子”グラビアアイドル・三田悠貴（28）が29日までに自身のSNSを更新。黒タンクトップ＆レイダースキャップのカジュアル・コーデを公開した。インスタグラムのストーリーズを更新し、アメリカンフットボールのラスベガス・レイダースのキャップに黒のタンクトップ姿の写真をアップした。三田は、岐阜県揖斐川町出身。短大卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務、その後、上京し、2023年に「週刊ヤングジ