インフルエンサーのホン・ヨンギの近況が話題だ。ホン・ヨンギは6月25日、インスタグラムを更新した。【写真】デカさビンビン…ホン・ヨンギの肉体公開された写真には、屋外のカフェやホテルでくつろぐホン・ヨンギの姿が収められている。ホン・ヨンギはボーダー柄のオフショルダートップスにショートパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートを披露。椅子に腰掛けてポーズを取ったり、鏡越しの自撮りを撮ったりしている。特