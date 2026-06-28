女優で“制コレ24″出身のグラビアアイドル・小森香乃が27日、1stDVD『純白の17歳』発売記念イベントを秋葉原・書泉ブックタワーにて開催した。 「もともとグラビアがすごく大好きだった」という小森さんは、「これまでデジタル写真集はあったんですけど、動画のグラビアは初めてなので、すごく嬉しい。得意なバレエだったり、大好きなアイスを食べる様子が収められて、すごく楽しい撮影でした」と笑顔でログインして続きを読