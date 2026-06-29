近畿日本鉄道によりますと、29日午前5時13分ごろ、京都線の京都駅構内で京都駅発橿原神宮前行きの普通列車・4両編成が脱線したということです。【映像】運転が停止・遅延している区間この電車におよそ10人の乗客がいましたが、いずれの乗客にもけがはなく、係員が京都駅まで徒歩で誘導し、無事だということです。この事故の影響で近鉄は京都地下鉄との相互直通運転を中止し、また、京都線の京都駅ー上鳥羽口駅間で運転を見合