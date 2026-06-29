【ワシントン、テヘラン共同】米ニュースサイト、アクシオスは28日、米国とイランが互いに攻撃を停止することで合意したと伝えた。30日にカタールの首都ドーハでホルムズ海峡を巡る対立の解消を図る。米高官の話としている。米イラン覚書を受けた最終合意に向け、主要議題のイランの核問題に関する実務者協議を30日にスイスで開く方向で調整していたが、海峡を巡る軍事的緊張が高まり、変更したとみられる。米イランは17日、戦