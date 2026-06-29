◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦東海大札幌９―２北星大付＝７回コールド＝（２８日・札幌麻生）南北北海道大会の２回戦２０試合が行われた。南大会では、東海大札幌初戦の北星大付戦を７回コールドで制し、昨夏のリベンジを果たした。北星学園大付は、昨夏の支部予選代表決定戦で敗れた相手。初回に２点を先制される嫌な流れだったが、中野翔太内野手（３年）がその裏に逆転の右越え３ランを放った。３回には