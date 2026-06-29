28日朝早く、秋田県潟上市で住宅1棟を全焼する火事があり、この家に住む高齢の夫婦が死亡しました。火事があったのは秋田県潟上市の高桑一男さんの住宅です。警察と消防によりますと28日午前5時前、近くに住む人から「1階の居間から火が上がっている」と通報がありました。火はおよそ6時間半後に消し止められましたが、火元の住宅1棟が全焼し男女2人の死亡が確認されました。死亡した2人はその後、高桑さんと76歳の妻であることが