リンクをコピーする

【北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)】(ロサンゼルス)南アフリカ 0-1(前半0-0)カナダ<得点者>[カ]ステファン・エウスタキオ(90分+2)<警告>[カ]ネイサン サリバ(54分)、ニコ シグル(67分)観衆:69,237人└W杯決勝トーナメントがスタート!! デイビス復帰のカナダ、後半AT劇的弾で南アフリカ破って16強入り