◆米大リーグパドレス―ドジャース（２８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの松井裕樹投手（３０）が、本拠のドジャース戦、１―４の５回１死一、三塁で２番手で登板。イニングまたぎで６回まで投げ１回２／３を投げ無失点。防御率を１・５３とした。いきなりのピンチも冷静だった。マンシーを三飛、エドマンを三ゴロ。先頭のタッカーに右前安打を許した６回はフリーランドを空振り三振、ロビンソ