南米ベネズエラで24日に発生した大規模な地震の死者は1450人に上りました。一方、地震発生から72時間を過ぎる中、11歳の男の子や親子が救出されました。「ホセ大丈夫かい？クローゼットの近くにいるのか？」これは、救助活動の様子を捉えた映像です。救助隊員ががれきの下に向かって呼びかけを続けています。生存率が著しく低下するとされる地震発生から72時間を過ぎる中、11歳の男の子が救出されました。さらに、ロイター通信に