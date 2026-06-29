『へんな学部令和ニッポンのユニーク学問最前線』（西岡壱誠 著／未来図編集部 監修）人はなぜ大学に行くのでしょうか……。かつて大学時代は社会に出る前の「モラトリアム」期間と呼ばれていましたが、少子化や人手不足、就職活動の早期化などで、学生も大学も悠長なことは言っていられなくなりました。【画像】恐竜、コスメ、ゴルフ、半導体…全国の大学の『へんな学部』を見る本で紹介されている「へんな学部」は、大学に