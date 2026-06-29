『へんな学部令和ニッポンのユニーク学問最前線』（西岡壱誠 著／未来図編集部 監修）人はなぜ大学に行くのでしょうか……。かつて大学時代は社会に出る前の「モラトリアム」期間と呼ばれていましたが、少子化や人手不足、就職活動の早期化などで、学生も大学も悠長なことは言っていられなくなりました。【画像】恐竜、コスメ、ゴルフ、半導体…全国の大学の『へんな学部』を見る本で紹介されている「へんな学部」は、大学に
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ヒカキン、なぜ8年ぶりに引っ越し？決断に至った理由を明かす「今だから言えるんですけど」
- 2. 元ミセスがラウワン社外取締役に
- 3. 便器が真っ赤 搬送され緊急手術
- 4. 愛子さまと「結婚する人いない」
- 5. 5歳児不明「なぜ父は川と判断」
- 6. 韓国敗退 監督「出禁」の店続出
- 7. 美輪さんの直筆メッセージを公開
- 8. 酒やエナドリで太宰治の墓荒れる
- 9. 指原莉乃 破局理由ぶっちゃけ
- 10. 増加する「理由なき不登校」実態
- 1. 便器が真っ赤 搬送され緊急手術
- 2. 5歳児不明「なぜ父は川と判断」
- 3. 酒やエナドリで太宰治の墓荒れる
- 4. 増加する「理由なき不登校」実態
- 5. 執事協会 本格メイド学校を開設
- 6. 5歳男児不明「どんな形でも…」
- 7. 病院で大胆にキス 患者が凝視
- 8. 日本の住宅「驚くほど侵入簡単」
- 9. 東大が失った「巨額の代償」
- 10. インサイダー? 元社員と夫告発へ
- 1. 愛子さまと「結婚する人いない」
- 2. 観察で分かる「日本人の特徴」
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. 爪の異変 重度の病気の可能性
- 5. 詐欺電話を撃退した見事な返答
- 6. ワンオペ介護16年→うつ病を発症
- 7. 北大の猛毒植物 世界最強クラス
- 8. 中国人が列に並ばない切実理由
- 9. 「おいしい役だけ」昭恵氏に批判
- 10. 肝試しで遺体発見 なぜここに?
- 1. サウジでヘリが墜落 14人死亡
- 2. 仏で小型飛行機が墜落 11人死亡
- 3. 韓国がW杯敗退 赤信号の通り
- 4. 風邪のときの日本人の食事に衝撃
- 5. ロシアの兵器 9割に日本の部品か
- 6. 中国船が尖閣沖で海洋調査か
- 7. 日本船 イランの警告で進路変更
- 8. 露 新提案をウ側から受ける
- 9. ドイツ人が単身で…なぜ日本移住
- 10. 北朝鮮で「トヨタ車」人気集める
- 1. トヨタ株はなぜ売られ続けるのか
- 2. W杯特需で「神オファー」連発劇
- 3. 銀行口座の賢い使い分けを解説
- 4. 北海道1周 総費用いくらかかる?
- 5. 今の時代現金派のメリットって何
- 6. 過酷だ 配達で1万円稼ぐ挑戦公開
- 7. 県境にイオンモール なぜ誕生?
- 8. メール送信ミスが起こした大騒動
- 9. 新幹線33分の街に3100万円の家
- 10. 「ノルウェー産サバ」危機に直面
- 1. iPhoneでFirefox用拡張機能を使えるウェブブラウザ「Reynard」のインストール手順、WebKitではなくGeckoを搭載した野良アプリ
- 2. エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2022年版
- 3. 今さら聞けないLINEの通知トラブル。原因はアプリじゃなかった？見落としがちな「スマホ本体」の設定とは
- 4. 【ほっこり】“主演犬”の名演を引き出す撮影方法が明らかに 犬視点のホラー映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』メイキング映像［ホラー通信］
- 5. オッポジャパン、5000mAhバッテリー搭載のSIMフリースマホ「OPPO A5 2020（CPH1943）」を11月1日に発売！量販店・ECサイトでは約3万円に
- 6. iPhone 7で廃止かもしれない「イヤホンジャック」は19世紀に生まれた端子
- 7. 総務省がソフトバンクの代理店「Provigent」と「ライト通信」に本人確認不足による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正を命令
- 8. モトローラ、低価格なSIMフリースマホ「moto g9 play」とAndroid One搭載「moto g PRO」を日本で10月30日発売！価格は2万4800円と3万5800円
- 9. これからの厳しい時代を生き残るため知っておくべきウェブ開発・機械学習・セキュリティ・クラウドなど役立つ専門知識と技術をサクッと動画で学べるUdemy注目講座5選
- 10. カシオ計算機が「自然な聞こえ」を目指す新ブランド「earU」第1弾のワイヤレスイヤホン「ER-100」外観レビュー
- 11. 『さよなら、僕の英雄』で主演を務めるマッツ・ミケルセンのインタビューが公開
- 12. AIエージェントCoworkと作った筆者の執筆環境【AI活用術】/ 阪神タイガース承認『音声目覚まし時計』【まとめ記事】
- 13. 2011年3月24日のヘッドラインニュース
- 14. 「LINE ゲットリッチ」No.1決定戦を4月に開催
- 15. 山崎実業の「目隠しできるダストワゴン」を1年間使って、あらためて良さを実感する
- 16. 脱獄不要＆Mac不要でiPhoneに野良アプリをインストールできる「SideStore」の導入手順まとめ
- 17. 吸い込むだけで睡眠の代わりになる薬を開発中
- 18. 知っておきたいSiriの便利な機能
- 19. 大画面化と堅牢性と軽さを実現したモバイルノートPC「VAIO SX14」を発表！バイオらしいもの作りはどこに活かされているのか？【レポート】
- 20. 【祝・卒寿】国産の鉄道時計は今年で９０歳
- 1. 韓国敗退 監督「出禁」の店続出
- 2. 大谷とダルが確執? 選手ら関係か
- 3. 韓国 日本へ「八つ当たり」報道
- 4. W杯敗退 韓国監督に襲撃予告も
- 5. 韓国大統領の見解 日本も疑問
- 6. 【単独インタ】ハリルホジッチ氏 Ｗ杯日本代表は「欧州、南米レベルに達した」 最初は疑問符が付けられた「デュエル」の定着も評価…前編
- 7. 大谷翔平 ギネス「アイコン」に
- 8. W杯ベスト11発表 日本は称賛も
- 9. 中村敬斗 W杯ベストイレブン入り
- 10. JRA重賞初勝利も…21歳女性騎手・小林美駒が騎乗停止、開催4日間 歓喜ガッツポーズの函館記念で斜行
- 1. ヒカキン、なぜ8年ぶりに引っ越し？決断に至った理由を明かす「今だから言えるんですけど」
- 2. 元ミセスがラウワン社外取締役に
- 3. 美輪さんの直筆メッセージを公開
- 4. 指原莉乃 破局理由ぶっちゃけ
- 5. 美輪明宏さん 最期に伝えた一言
- 6. 梅宮辰夫さん「勃たないのは嫌」
- 7. 千原ジュニア衝撃「俺やで!?」
- 8. 溝口氏イベ中止「脅されている」
- 9. 長渕剛がテレ東に初出演 衝撃
- 10. 「入院中」桐谷広人氏に心配の声
- 1. 既婚者と行為「もう壊れてる」
- 2. しまむら服選びで失敗しないコツ
- 3. ユニクロの「大優勝」の品を紹介
- 4. 理系男子 100円玉分けて払うわけ
- 5. 永野の代役から、形勢「逆転」も
- 6. 50代で子育てすごくいい 理由は
- 7. 妊娠中にかかってきた最悪の電話
- 8. 丸亀製麺 新スイーツが数量限定
- 9. 食事デート アリなチェーン店1位
- 10. SNSで話題 ユニクロ優秀パンツ