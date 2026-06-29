フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が29日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。サウナ後のバスローブ姿を公開した。千葉県富津市のサウナ＆グランピング施設で、サウナ後に白いバスローブ姿でリクライニング・チェアーでリラックスしているショットをアップ。インスタでは「ととのい中」とつづり、ハッシュタグで「サウナ」「サ活」「サウナ女子」「satoyamaterrace」「sauna」と添えた。