『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。部下に注意するとき、「パワハラ」が頭をよぎってしまい…。「パワハラが怖いヤギさん」課長のヤギさんの苦悩は、来週も続く！⇒前回を読む『「素直なのは良い事だけど…」若手に“ホウレンソウ”の大事さを説明した日から起きた予想外