「夫にただ生きていてほしかった。長生きしてほしかった……」。2022年7月、安倍晋三元首相（享年67）が奈良県で遊説中に凶弾に倒れてから、5年目になろうとしている。昨年11月に開かれた山上徹也被告（45才）の公判では、昭恵夫人（64才）の悲痛な心情を綴った上申書が読み上げられた。【写真を見る】安倍元首相の墓前で手を合わせる昭恵夫人、頻繁に投稿されていた夫婦のツーショットなど「山上被告は今年1月、一審で無期懲役判